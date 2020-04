Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +81 nuovi casi a Monza e Brianza (3.720) L’aggiornamento di Regione Lombardia di lunedì 13 aprile 2020 sull’emergenza coronavirus.

«Dati non così soddisfacenti». Lo ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera nel quotidiano aggiornamento da Regione Lombardia sull’emergenza coronavirus.

Sono 1.261 i nuovi casi di positività in Lombardia per un totale, a lunedì 13 aprile 2020, di 60.341, ma con meno tamponi processati (5.260). A Monza e in Brianza si registra un +81 per 3.720 casi totali.

I dati generali dicono -33 sul numero delle terapie intensive (1.243), un aumento (+300, 17.478)) dei numeri dei pazienti guariti. Ma ancora +280 decessi (10.901)

A livello provinciale spicca il +481 di Milano e provincia.

«I numeri mostrano una linea di tendenza stabile, ma che non scende con quella determinazione che dovrebbe avere. Soprattutto a Milano città. Bisogna essere ancora più incisivi anche per rispetto di chi la quarantena la rispetta», ha commentato ancora Gallera.

Nell’aggiornamento il vicepresidente Fabrizio Sala ha analizzato i dati della mobilità e ha invitato ancora una volta a scaricare l’app AllertaLom per compilare il questionario per mappare il virus in regione.

In una nota Regione Lombardia fa sapere che «saranno effettuati 20.000 test sierologici al giorno, dal 21 aprile, cominciando dagli operatori sanitari e socio sanitari della Lombardia e dai cittadini che devono tornare al lavoro con particolare riferimento alle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi. I test - ideati e testati dall’IRCCS pubblico San Matteo di Pavia - certificheranno l’immunità al virus e permetteranno di gestire in modo consapevole la cosiddetta fase 2. Al San Matteo di Pavia, uno dei 4 IRCCS (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) pubblici della Regione, sarà riconosciuta dalla società che produce i test una royalty dell’1%. Risorse che saranno reinvestite per finanziare la ricerca pubblica e i ricercatori impegnati ogni giorno in prima linea per la lotta al Covid».

I dati di Monza Brianza e Milano giorno per giorno.

Monza e Brianza: 3.720 (+81)

ieri: 3.639 (+64)

l’altro ieri: 3.575 (+151)

e nei giorni precedenti: 3.424 (+69), 3.355 (+91), 3.264 (+58), 3.206 (+49), 3.157 (+111), 3.046 (+111), 2.935 (+161), 2774 (+141), 2.633 (+90), 2.543 (+81), 2.462 (+100), 2.362 (+97), 2.265 (+179), 2.086 (+138), 1.948 (198), 1.750 (+163), 1.587 (+133), 1.130 (+22), 1.108 (+24), 1.084 (+268), 816(+321), 495 (+94), 401, 376, 346, 339, 224, 143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19

Milano: 14.161 (+481) di cui Milano città 5.857 (+296)

ieri: 13.680 (+412) di cui 5.561 a Milano città (+193)

l’altro ieri: 13.268 (+520) di cui 5.368 a Milano città (+262)

e nei giorni precedenti: 12.748 (+269) di cui 5.106 a Milano città (+127), 12.479 (+440) di cui 4.979 a Milano città (+155) 12.039 (+252) di cui 4.824 a Milano città (+80), 11.787 (+249) di cui 4.744 a Milano città (+99), 11.538 (+308) di cui 4.645 a Milano città (+112), 11.230 (+411) di cui 4.533 a Milano città (+171), 10.819 (+428) di cui 4.362 a Milano città (+178), 10.391 (+387) di cui 4.184 a Milano città (+166), 10.004 (+482) di cui 4.018 a Milano città (+203), 9522 (+611) di cui 3815 a Milano città (+159), 8.911 (+235) di cui 3.656 a Milano città (+96), 8.676 (+347) di cui 3.560 a Milano città (+154), 8.329 (+546) di cui 3.406 a Milano città (+247), 7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano città (+150), 7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano città (+261), 6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano città (+310), 6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano città (+141), 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano città (+137), 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano città (+210), 4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano città (+279), 3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano città (+172), 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano città (+287), 2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506, 406, 361

© RIPRODUZIONE RISERVATA