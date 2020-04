Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: 3.157 positivi a Monza e Brianza (+111) L’aggiornamento di Regione Lombardia di lunedì 6 aprile sull’emergenza coronavirus.

«Complessivamente sono dei dati che danno una costante riduzione, che mostrano un lento e costante miglioramento». Lo ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera nell’aggiornamento dell’emergenza coronavirus in Lombardia.

Il dato di lunedì 6 aprile dice che i positivi in Regione sono 51.534, +1.079 rispetto a domenica («con meno tamponi processati, circa 5.500», dice Gallera ricordando gli 8mila del giorno prima e la necessità di guardare i dati su più giorni). A Monza e in Brianza sono 3.157, +111 e con un andamento che pare stabile. A Monza città +21 positivi in un giorno, per un numero totale intorno a 600.

I ricoveri in ospedale sono 11.914, 95 in meno di domenica, a cui si aggiungono i pazienti in terapia intensiva, che sono arrivati a 1343 (+26). Crescono i dimessi che sono 13.863 (+ 437). I decessi sono arrivati a 9.202 (+ 297).

«Oggi anche Milano ci fa pensare positivo e non è il momento di abbassare la guardia», ha detto Gallera.

La provincia di Milano ha raggiunto gli 11.538 casi (+308, erano stati 411). A Milano città i casi sono 4.645 (+112 , erano stati 171).

I DATI GENERALI

Coronavirus dati Lombardia 6 aprile 2020

I DATI PER PROVINCIA

Coronavirus dati Lombardia 6 aprile 2020

LA CONFERENZA STAMPA

© RIPRODUZIONE RISERVATA