Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +97 casi a Monza e in Brianza (2.362) L’aggiornamento dell’assessore Giulio Gallera (Welfare) sulla situazione del Coronavirus in Lombardia.

«I numeri di oggi confermano fortunatamente i trend». Lo ha detto l’assessore Giulio Gallera (Welfare) nel quotidiano aggiornamento sulla situazione del Coronavirus in Lombardia.

Il totale dei positivi al coronavirus in Lombardia lunedì 30 marzo è salito a 42.161, +1.154 rispetto a domenica (quando l’aumento era stato di 1.529 persone). A Monza e in Brianza sono 2.362, +92 rispetto al giorno prima (domenica era stato +179). Il dato di Monza città dice 421 (+11).

In generale i ricoverati non in terapia intensiva sono 11.815 (+220), in terapia intensiva 1.330 (+2). Sono 10.337 i dimessi (+1.082). Rimane alto il numero dei decessi: 6.818 (+458). «Purtroppo questo sarà l’ultimo dato a migliorare: avremo prima la riduzione degli accessi pronto soccorso, poi dei ricoveri in ospedali e la riduzione dei positivi che si aggravano. Sappiamo che è un dato ampio e che non fotografa l’intera situazione che molte sono anche le persone decedute al loro domicilio. È un dato che ci sta segnando in maniera profonda».

E poi: «Non ci fermiamo, i dati vanno meglio ma il nostro lavoro continua».

