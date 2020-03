Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia L’aggiornamento quotidiano di Regione Lombardia con il presidente Attilio Fontana e gli assessori Giulio Gallera e Davide Caparini.

In un aggiornamento a metà giornata il presidente si era detto preoccupato per i dati odierni che, pur non avendo ancora il totale, mostrerebbero un aumento: «Oggi purtroppo non sono molto belle notizie: il numero dei contagi è aumentato un po’ troppo rispetto alla linea dei giorni scorsi. Speravamo non accadesse e ora dovremo valutare e capire se è un fatto eccezionale dovuto a un episodio particolare o se il trend dell’aumento ricomincia. Questo sarebbe imbarazzante. Siamo sui 2.500 nuovi contagi».

