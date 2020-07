Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: nessun nuovo caso in provincia di Monza e Brianza (5.869) L’aggiornamento di Regione Lombardia di martedì 28 luglio 2020 sulla situazione in fase 3 dell’emergenza coronavirus. Nessun nuovo caso in provincia di Monza e Brianza.

L’aggiornamento di Regione Lombardia di martedì 28 luglio sulla situazione in fase 3 dell’emergenza coronavirus. Nessun nuovo caso in provincia di Monza e Brianza: +0 contagi nei dati ufficiali per un totale che quindi resta a 5.869 positivi.

Sono +53 i nuovi positivi in Lombardia, di questi 9 debolmente positivi e 19 a seguito di test sierologici, a fronte di 6.326 tamponi eseguiti. Per quanto riguarda i ricoveri, ancora -1 in terapia intesiva (13) e +14 negli altri reparti (151). In totale i positivi salgono a 96.008.

Dopo quattro giorni senza decessi, 1 vittima segnalata in Regione per un totale di 16.802 person morte da inizio emergenza.

«Buone notizie per 4 Province lombarde (Como, Lecco, Mantova e Monza) dove oggi non si riscontrano nuovi casi di contagio da Coronavirus - commenta l’assessore Giulio Gallera - Oggi si registrano 14 pazienti ricoverati in più nei reparti dei nostri ospedali. Di questi casi, tuttavia, 10 non sono legati a eventi infettivi, ma a ricoveri determinati da altre patologie, alle quali si è aggiunta la positività al test molecolare. Vale la pena ricordare che il tampone naso faringeo viene eseguito a tutti i pazienti in fase di ricovero, indipendentemente dalla causa e dalla malattia riscontrata. Dei 53 casi odierni, 9 sono debolmente positivi e 19 riferiti a tamponi effettuati a seguito della positività al test sierologico».

