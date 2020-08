Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +6 casi in provincia di Monza e Brianza (5.911) È di +6 nuovi casi l’aggiornamento di domenica 9 agosto di Regione Lombardia sull’emergenza coronavirus in provincia di Monza e Brianza.

È di +6 nuovo caso l’aggiornamento di domenica 9 agosto di Regione Lombardia sull’emergenza coronavirus in provincia di Monza e Brianza per un totale di 5.911 persone positive da inizio emergenza.

Sono +71 i nuovi casi i Lombardia per un totale di 96.853, di questi 12 sono debolmente positivi e 3 in seguito a test sierologico. Sono stati 6.494 i tamponi eseguiti (totale: 1.365.366).

Sono +463 i nuovi positivi a livello nazionale (+347 il giorno precedente).

A proposito dei nuovi positivi la Regione evidenzia che tra i 13 casi rilevati in provincia di Mantova è compresa la parte (comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data notizia martedì 4 agosto, in una azienda agricola.

Nei dati generali aumentano guariti e dimessi (+29), calano i ricoveri (stabili quelle in terapia intensiva, sono 9, diminuiscono di 7 quelli in terapia non intensiva, sono 155). A Sondrio si registrano zero contagi. Uno a Cremona, Lecco e Pavia. Gli attualmente positivi sono 5.588.

Un decesso comunicato per un totale di 16.833 persone morte da inizio emergenza.

I nuovi casi per provincia

Milano: +20, di cui 12 a Milano città;

Bergamo: +5;

Brescia: +12;

Como: +6;

Cremona: +1;

Lecco: +1;

Lodi: +3;

Mantova: +13*;

Monza e Brianza: +6;

Pavia: +1;

Sondrio: 0;

Varese: +2

