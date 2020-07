Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +6 casi in provincia di Monza e Brianza (5.778) L’aggiornamento di Regione Lombardia di mercoledì 1 luglio 2020 sulla situazione in fase 3 dell’emergenza coronavirus.

L’aggiornamento di Regione Lombardia di mercoledì 1 luglio 2020 sulla situazione in fase 3 dell’emergenza coronavirus. Sono +6 i nuovi casi ufficiali comunicati in provincia di Monza e Brianza, per un totale di 5.778 persone positive dall’inizio dell’emergenza.

Sono +109 i casi positivi in Lombardia (di cui 49 a seguito di test sierologici e 31 ’debolmente positivi’, sottolinea la nota della Regione) a fronte di 8.427 tamponi effettuati (totale complessivo: 1.044.975).

I guariti/dimessi sono 67.422 (+225) per un totale complessivo di 65.043 guariti e 2.379 dimessi.

Un ricovero in meno in terapia intensiva (41, -1), venti non in terapia intensiva (277, -20).

Sono 6 i decessi per un totale complessivo di 16.650 persone morte dall’inizio dell’emergenza.

I nuovi casi per provincia

Milano 21 di cui 10 a Milano città

Bergamo 22

Brescia 18

Como 1

Cremona 4

Lecco 4

Lodi 5

Mantova 22

Monza e Brianza 6

Pavia 1

Sondrio 0

Varese 1

VIDEO Con il direttore generale dell’ospedale Niguarda Marco Bosio

© RIPRODUZIONE RISERVATA