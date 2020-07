Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +4 casi in provincia di Monza e Brianza (5.873), nessun decesso L’aggiornamento di Regione Lombardia di mercoledì 29 luglio 2020 sull’emergenza coronavirus. Dopo lo zero che mancava da tempo, +4 nuovi casi in provincia di Monza e Brianza. Nessun decesso.

L’aggiornamento di Regione Lombardia di mercoledì 29 luglio 2020 sull’emergenza coronavirus. Dopo lo zero di martedì, che mancava da tempo, +4 nuovi casi comunicati in provincia di Monza e Brianza. È invece un nuovo giorno senza decessi in Lombardia.

Sono + 46, in diminuzione, i nuovi positivi in Lombardia con 8.658 tamponi eseguiti e per un totale di 96.054 persone contagiate da inizio emergenza.

In terapia intensiva ci sono 13 persone in tutta la Regione. Sono invece aumentati di 3 i pazienti ricoverati in altri reparti (154 totali).

Restano 16.802 i decessi registrati in regione, nelle ultime ventiquattro ore non ne sono stati registrati di nuovi. E il quinto giorno su sei dopo i quattro consecutivi a zero da venerdì a lunedì. Martedì +1 nelle statistiche.

A Monza e Brianza, rispetto ai 5.848 di sette giorni fa, è un incremento perfettamente in media con i precedenti, mentre a registrare i dati peggiori sono ancora le province di Milano, Brescia e Bergamo.

