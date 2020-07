Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +2 nuovi casi in provincia di Monza e Brianza (5.861), secondo giorno senza decessi L’aggiornamento di Regione Lombardia di sabato 25 luglio 2020 sulla situazione in fase 3 dell’emergenza coronavirus.

L’aggiornamento di Regione Lombardia di sabato 25 luglio 2020 sulla situazione in fase 3 dell’emergenza coronavirus. Sono sempre contenuti i dati giornalieri che riguardano la provincia di Monza e Brianza: +2 i nuovi casi positivi comunicati nelle ultime 24 ore per un totale di 5.861 da inizio emergenza.

Il dato importante è che per il secondo giorno consecutivo in Lombardia non si sono registrati decessi. Sono +79 i nuovi positivi a fronte di 10.725 tamponi effettuati (totale complessivo: 1.253.500). Dei nuovi casi 18 sono ’debolmente positivi’ e 30 a seguito di test sierologici.

Ancora in crescita il numero di guariti/dimessi: +63 per totale complessivo di 72.271 (70.399 guariti e 1.872 dimessi). Per quanto riguarda i ricoveri sono -4 quelli in terapia intensiva (13) e +4 quelli non in terapia intensiva (148).

I decessi restano fermi per il secondo giorno a 16.801.

I nuovi casi per provincia

Milano: 25 di cui 12 a Milano città

Bergamo: 19

Brescia: 16

Como: 2

Cremona: 0

Lecco: 3

Lodi: 2

Mantova: 7

Monza e Brianza: 2

Pavia: 0

Sondrio: 0

Varese: 3

