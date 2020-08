Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +1 casi in provincia di Monza e Brianza (5.890) L’aggiornamento di Regione Lombardia di mertedì 4 agosto 2020 sull’emergenza coronavirus. C’è un nuovo caso in provincia di Monza e Brianza.

È di +1 nuovi casi l’aggiornamento di martedì 4 agosto di Regione Lombardia sull’emergenza coronavirus in provincia di Monza e Brianza per un totale di 5.890 positivi. Sono +44 in Lombardia per un totale di 96.381 persone contagiate da inizio emergenza.

In generale continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+86), diminuiscono i ricoveri in non in terapia intensiva (-2) e non si registrano contagi in provincia di Lecco e Pavia.

I nuovi positivi derivano da 5.696 tamponi effettuati (totale complessivo: 1.326.123) e 14 risultano ’debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologici. Gli attuali positivi sono 5.752.

I guariti/dimessi totali sono 73.810 (+86), di cui 72.348 guariti e 1.462 dimessi; stabili i ricoveri in terapia intensiva (9), -2 i ricoverati non in terapia intensiva (160).

Un nuovo decesso per un totale di 16.819 persone morte da inizio emergenza.

I nuovi casi per provincia

Milano: 19, di cui 16 a Milano città;

Bergamo: 5;

Brescia: 2;

Como: 3;

Cremona: 1;

Lecco: 0;

Lodi: 2;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 1;

Pavia: 0;

Sondrio: 1;

Varese: 1

