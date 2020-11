Coronavirus, zona arancione: la sede del Cittadino di Monza riapre al pubblico Con la Lombardia in zona arancione anche la sede del Cittadino in via Damiano Chiesa 3 a Monza riapre al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Come contattarci.

È sempre possibile contattare uffici e redazione per mail o telefono.

Per esigenze, richieste di informazioni, abbonamenti o pubblicità, si può telefonare al numero 0392169511 dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 13) o scrivere alla mail [email protected]. Per le necrologie scrivere a

[email protected]

Per contattare la redazione scrivere a [email protected] o attraverso le pagine facebook o instagram.

