Coronavirus, la conferenza stampa di Regione Lombardia: i numeri aggiornati, le proposte per il governo - VIDEO La conferenza stampa di martedì 3 marzo con gli aggiornamenti di Regione Lombardia sul Coronavirus.

«Abbiamo 1.520 positivi di cui 698 ospedalizzati; 167 sono in Terapia intensiva, in isolamento domiciliare 461. Sono 55 i deceduti - ha spiegato l’assessore Giulio Gallera - Stiamo facendo ora i tamponi solo a chi presenta una situazione critica. La patologia sta incrementando in maniera costante e questo è l’elemento su cui stiamo lavorando molto».

I casi per provincia: Bergamo 372; Brescia 86; Como 4; Cremona 287; Lecco 4; Lodi 482; Monza e Brianza 9; Milano e città metropolitana 93 di cui 37 a Milano città; Mantova 15; Pavia 122; Sondrio 3; Varese 7; 36 in corso di verifica.

Sono stati incrementati di 103 i posti la Terapia intensiva nell’ultima settimana: a oggi sono 827 posti di riabilitazione con il contributo anche delle strutture private. Stiamo predisponendo altri 50 posti in Terapia intensiva che saranno pronti nei prossimi giorni. In arrivo 350 neolaureati infermieri a metà marzo.

Preoccupa «l’oggettivo forte incremento dei casi» di coronavirus nella zona bergamasca di Alzano Lombardo. Sulla possibilità di nuove zone rosse: «Abbiamo chiesto all’Istituto Superiore di Sanità di fare valutazioni e suggerire a noi e al governo le migliori strategie» ha detto Gallera, sottolineando che nella zona ora c’è «il numero più alto di contagiati» in Lombardia.

«Abbiamo incontrato il Collegio di rappresentanza dei sindaci - aggiunge Gallera - c’è la totale condivisione di mettere in campo tutte le misure per tenere a domicilio chi deve stare a casa perchè positivo e soprattutto gli over 65 che ribadiamo devono stare al loro domicilio».



La cabina di regia regionale ha approntato il piano di proposte da presentare al governo mercoledì.

«Il ministro della Salute, Roberto Speranza, mercoledì sarà a Palazzo Lombardia per approfondire la situazione sanitaria della Lombardia e valutare quali ulteriori misure dovranno essere adottate in merito - ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo in videocollegamento in apertura di conferenza stampa - Oggi abbiamo individuato le proposte da presentare domani pomeriggio al Governo. Sono relative alle misure finanziarie da adottare per sostenere i nostri lavoratori e i nostri imprenditori che stanno subendo dei gravi danni dall’emergenza provocata dal COVID19. Si tratta di proposte che traggono origine, soprattutto, dagli incontri che abbiamo avuto con i diversi stakeholder, al cosiddetto Tavolo dello Sviluppo».

«In quell’occasione – ha proseguito – abbiamo raccolto le valutazioni e le proposte, che abbiamo sintetizzato nelle proposte che presenteremo domani e che sono state oggetto di condivisione anche con le altre Regioni coinvolte, Veneto e Emilia Romagna».

