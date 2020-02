Coronavirus, la Caritas Monza condivide la preghiera di Hend per l’Italia LEGGI Aggiornamenti - Hend, una delle donne che frequentano a Monza il centro “Spazio Colore”, ha scritto una preghiera per l’Italia nei giorni dell’emergenza del Coronavirus. La condivide la Caritas.

“L’Italia è un paese che ci ha abbracciato, ci ha dato molto e si è schierato al nostro fianco in tutto. Oh Dio, preserva l’Italia, in quanto è un paese che ci ha dato la libertà di culto e ha trovato in essa bene, sicurezza, sicurezza e libertà per noi musulmani e dignità. Oh Dio, tienilo lontano dal male, dalle malattie e dai virus”, “ايطاليا بلد احتضنتنا واعطتنا الكثير ووقفت بجانبنا في كل شيئ. اللهم احفظ ايطاليا فهى بلد اعطتنا حرية العبادة ووجدنا فيها الخير والامن والامان والحرية لنا نحن المسلمين والكرامة. اللهم احفظها وابعد عن ارضها الشر والامراض والفيروسات”.

È la preghiera che Hend, una delle donne che frequentano a Monza “Spazio Colore”, centro d’incontro e scambio interculturale, sempre al femminile, gestito dalla cooperativa NovoMillennio, ha voluto scrivere in questi giorni e che la Caritas, in particolare don Augusto Panzeri, ha scelto di condividere.

“Spazio Colore” è un “salotto delle idee” dove si programmano incontri di reciproca conoscenza tra donne italiane e straniere e si scambiano informazioni sui servizi e i progetti del territorio. Inevitabile che in questi giorni si affronti anche il tema dell’emergenza Coronavirus, pur a distanza. I servizi che la Caritas monzese dedica alle donne divengono come una piccola valigia, dove poter infilare la propria storia, ma anche il proprio futuro. Percorsi che diventano a loro volta, con il tempo, un bagaglio di esperienze condivise. Come la preghiera di Hend.

