Coronavirus: Iva Zanicchi ricoverata all’ospedale di Vimercate Iva Zanicchi ha fatto sapere di essere ricoverata all’ospedale di Vimercate per una polmonite bilaterale. La cantante l’ha comunicato in un video sui social.

Quattro giorni fa aveva annunciato di essere positiva al coronavirus, lunedì Iva Zanicchi ha fatto sapere di essere ricoverata all’ospedale di Vimercate per una polmonite bilaterale. La cantante l’ha comunicato in un video sui social con cui ha dato “il resoconto quotidiano”, ha detto, sulle sue condizioni. Appare provata, soprattutto emotivamente, ma scherza con gli infermieri del reparto in cui è ricoverata che ricambiano con affetto.

«Cari amici - dice - purtroppo sono finita all’ospedale. Sono all’ospedale di Vimercate perchè ho la polmonite bilaterale. Sono fiduciosa ma mi spavento un po’ quando gli altri mi dicono: “ce la farai, ce la farai”. Sono al Tulipano rosso, mi cureranno bene».

