Coronavirus, Irene Zappalà di Nova è nella direzione del Pd: «Nessun test su di noi dopo la positività di Zingaretti»

La notizia che il segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti è risultato positivo al test del Covid-19 interessa da vicino anche la città di Nova Milanese. L’assessore alla Cultura Irene Zappalà è membro infatti della direzione nazionale del partito e in queste ore sta seguendo da vicino gli sviluppi del contagio che ha appena interessato il leader nazionale del partito. «Per il momento il direttivo non è individualmente interessato dai provvedimenti di profilassi - commenta Zappalá - anche perché l’ultimo direttivo si è tenuto a gennaio e personalmente non ho preso parte alla riunione. So che alcuni collaboratori diretti sono sottoposti in queste ore a test. Rimaniamo in attesa».

Anche perché subito dopo il risultato positivo, Zingaretti si è affrettato a tranquillizzare tutti sulle sue condizioni confermando di essere in piena salute. «So - conclude Zappalá - che in caso di positività dovremo informare il sindaco e l’amministrazione comunale. Ma per il momento la situazione è sotto controllo. Rimaniamo in attesa di aggiornamenti».

