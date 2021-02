Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus: in una settimana a Usmate Velate quasi raddoppiati i contagiati In sette giorni sono passati da 37 a 65 i casi di positività dopo che in precedenza il quadro era sostanzialmente stabile. Il sindaco: «Desta particolare attenzione ciò che sta accadendo a Velate».

A distanza di una settimana, è quasi raddoppiato il numero dei positivi a Usmate Velate. Rispetto a settimana scorsa quando il quadro era sostanzialmente stabile, il numero dei contagiati è cresciuto da 37 a 65.

«La situazione sanitaria è tornata a farsi decisamente preoccupante, la crescita dei contagi nell’ultima settimana ha ripreso vigore e desta particolare attenzione ciò che sta accadendo a Velate - le parole del primo cittadino Lisa Mandelli -. Sono personalmente vicina alla comunità velatese in questi giorni di angoscia e sofferenza, nei quali occorre rimanere uniti più che mai».

Rimane invariato invece il numero delle vittime a seguito di Coronavirus: a Usmate Velate i decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 13, di cui 8 riconducibili alla cosiddetta “Fase-2”. «Occorre prestare la massima attenzione, purtroppo i dati tracciano un quadro in progressivo peggioramento rispetto al mese di gennaio – prosegue il sindaco – è una situazione critica, complessa, alle volte dettata da comportamenti superficiali. Capisco la difficoltà nel vivere da un anno in queste condizione ma i prossimi mesi saranno fondamentali per il nostro futuro. Quindi occorre resistere e rispettare tutte le regole».

