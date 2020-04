Coronavirus, in isolamento a casa dopo il ricovero: «Aspetto di guarire del tutto, sarà una cicatrice indelebile»

Aveva raccontato al Cittadino le sue settimane di malattia, il ricovero, i tubi per respirare e la prima notte libera dalle macchine. Adesso Francesca Monti, oss in una Rsa di Monza e residente a Villasanta, può dire di essere sulla buona strada: è tornata a casa, anche se ancora positiva, e continuerà la guarigione in isolamento.