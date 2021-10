Coronavirus, il bollettino lombardo di domenica 3 settembre: a Monza e in Brianza 34 nuovi positivi In tutta la Lombardia ci sono altri 328 casi. Il dato confortante riguarda i ricoveri: nelle terapie intensive come negli altri reparti quelli per Covid sono in diminuzione

Ecco gli ultimi dati dei contagi in Lombardia, quelli resi noti domenica 3 ottobre: in provincia di Monza ci sono altri 34 positivi contro, per esempio gli 88 della provincia di Milano, che resta il territorio dove si sono verificati più casi.

In tutto ci sono 328 i nuovi risultati positivi i su 56.407 tamponi eseguiti. Ancora 4 morti. Sono in calo, comunque i ricoveri, sia quelli in terapia intensiva sia quelli negli altri reparti degli ospedali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA