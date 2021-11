Coronavirus, il bollettino di sabato 20 novembre: contagi in salita da tre giorni a Monza e in Brianza, +212 nuovi casi In Lombardia sono stati 1.930 i nuovi contagi (+212 a Monza e in Brianza contro i +196 di venerdì e i +118 di giovedì) contro i +1.735 di venerdì 19 novembre e si sono registrati cinque decessi.

Nuovi positivi al Covid 19 in salita in Lombardia nelle ultime 24 ore secondo il quotidiano bollettino del Ministero della Salute: sono stati 1.930 i nuovi contagi (+212 a Monza e in Brianza contro i +196 di venerdì e i +118 di giovedì) contro i +1.735 di venerdì 19 novembre a fronte di 118.279 tamponi effettuati, su un totale di 19.437.739 da inizio emergenza. Si sono registrati anche 5 decessi (4 ieri), che portano il totale delle vittime nella regione da inizio pandemia a 34.278. 58 i pazienti in terapia intensiva sui 656 ricoveri complessivi, mentre in isolamento domiciliare ci sono 20.144 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 859.436 (+526). Gli attualmente positivi in totale sono 20.858 (+1.399). In Italia i nuovi casi sono 11.555, mai così tanti dal 6 maggio scorso, contro i 10.544 di ieri.

I nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 668, Brescia 236, Varese 178 , Monza e Brianza 212, Como 130, Bergamo 121, Pavia 55, Mantova 65, Cremona 92, Lecco 43, Lodi 31, Sondrio 42

