Coronavirus, il bollettino di mercoledì 6 aprile: altri 750 contagi a Monza e in Brianza, in Lombardia calano i ricoveri Con 68.012 tamponi effettuati i nuovi contagiati sono stati 9.094 con un tasso di positività in aumento al 13,3% (24 ore fa era del 12,4%). 12 i decessi.

Sono stati 750 nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al coronavirus a Monza e in Brianza secondo il quotidiano bollettino del MInistero della Salute. In Lombardia con 68.012 tamponi effettuati i nuovi contagiati sono stati 9.094 con un tasso di positività in aumento al 13,3% (24 ore fa era del 12,4%). Il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive (-4, 35) e nei reparti (-15, 1.144). 12 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 39.359.

Così i contagi nelle altre province: Milano 3.072 di cui 1.448 nel capoluogo, Bergamo 618, Brescia 1.159, Como 542, Cremona 296, Lecco 352, Lodi 185, Mantova 447, Pavia 441, Sondrio 111, Varese 831.

© RIPRODUZIONE RISERVATA