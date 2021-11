Coronavirus, il bollettino di domenica 7 novembre: 76 nuovi casi in provincia di Monza Brianza, trend in calo da tre giorni I dati diramati dal Ministero della Salute e Protezione civile: in regione con 96.651 tamponi eseguiti, è di 715 il numero di nuovi positivi (823 sabato 6 e 840 venerdì 5 novembre). tre i decessi. Stabili i ricoveri in terapia intensiva.

Sono stati 76 (contro gli 81 di sabato 6 novembre) i nuovi contagi da Coronavirus in provincia di Monza e Brianza nelle ultime 24 ore secondo il quotidiano bollettino, di domenica 7 novembre, diramato dal Ministero della Salute e Protezione civile. In tutta la regione, con 96.651 tamponi eseguiti, è di 715 il numero di nuovi positivi (823 sabato 6 e 840 venerdì 5 novembre). La percentuale è in leggera discesa (0,7%). Sul fronte ricoveri ospedalieri, stabili a 47 quelli in terapia intensiva mentre aumentano di 6 unità (338 in tutto) quelli dei pazienti meno gravi. Altri 3 i decessi in regione (4 sabato 6 novembre). Il totale da inizio pandemia sale a 34.201 vittime Covid-19.

A livello provinciale, a Milano registrati 227 nuovi casi di contagio, di cui 92 in città, a Brescia 90, a Varese 87, a Bergamo 34, a Como 29, a Lodi 28, 26 a Lecco, 25 a Mantova e Pavia, 16 a Cremona, 10 a Sondrio. Trenta altri sono in fase di verifica e 12 riguardano altre province.

