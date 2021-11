Coronavirus, il bollettino di domenica 28 novembre: in Brianza altri 212 contagi In Regione sono 2.493 i nuovi casi Covid registrati dal bollettino del 28 novembre, con cinque morti e un tasso di positività del 2,2%

Paura per la variante Omicron, anche se in Lombardia non ce n’è traccia. In Regione sono 2.493 i nuovi casi Covid registrati dal bollettino del 28 novembre, con cinque morti e un tasso di positività del 2,2% per un totale sempre solidamente oltre le 34mila persone. Crescono i ricoverati: in terapia intensiva ce n’è uno in più, negli altri reparti 15.

Ecco, invece, come sono messe le singole province: Varese: 278, Milano: 855, Bergamo: 134, Brescia: 284, Como: 185, Cremona: 51. Lecco: 55, Lodi: 53, Mantova: 120, Monza e Brianza, 212, Pavia: 106, Sondrio: 72.

