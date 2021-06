Coronavirus, il bollettino di domenica 27 giugno: 11 contagi in Brianza In Lombardia su 26.438 tamponi effettuati, ci sono 119 i nuovi casi. Il tasso di positività, quindi, è dello 0,4%. Numeri incoraggianti anche per quanto riguarda i ricoveri. Altri due decessi

Dopo gli zero contagi registrati ieri la situazione non poteva certo migliorare. E, infatti, i contagi Covid a Monza e in Brianza sono tornati a salire, anche se i numeri continuano a restare molto contenuti: il bollettino coronavirus di domenica 27 giugno ne registra 11 in provincia di Monza.

In Lombardia su 26.438 tamponi effettuati, ci sono 119 i nuovi casi. Il tasso di positività, quindi, è dello 0,4%. I dati autorizzano a un cauto ottimismo per il futuro visto che calano anche ricoveri in terapia intensiva e quelli negli altri reparti. Due i decessi, per un totale che supera abbondantemente quota 33mila

Ecco i contagi delle altre province:47, 12 a Brescia, 9 a Varese, 8 a Bergamo, 6 a Cremona, 5 a Lodi, 4 a Mantova, 2 a Como, a Pavia e a Lecco. Nessuno a Sondrio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA