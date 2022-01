Coronavirus, il bollettino del 16 gennaio: altri 2.269 positivi a Monza e in Brianza, in Lombardia 558mila contagiati (120mila il 26 dicembre)

I numeri diramati dal Ministero della Salute: in regione +26.733 casi nelle ultime 24 ore a fronte di 186.577 tamponi effettuati (rapporto 14,3%, in linea con il dato di ieri). 57 i decessi. 20 i nuovi ingressi in terapia intensiva negli ospedali lombardi,