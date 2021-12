Coronavirus, il bollettino del 10 dicembre: +380 positivi a Monza e in Brianza, +3.474 in Lombardia (2,1%) e 21 decessi in Lombardia

Il bollettino della Regione di venerdì 10 dicembre 2021: sono +380 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza (erano 191 giovedì), sono 3.474 in Lombardia con 161.186 tamponi effettuati (2,1%).