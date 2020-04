Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus: calano i nuovi contagi a Monza e in Brianza (+56), i positivi sono 4.098 I dati di domenica 19 aprile: a livello regionale i positivi sono 66.236 (+855 contro i +1.246 di sabato). «Ma la sfida non è ancora vinta» ha detto l’assessore regionale Pietro Foroni. Registrati ancora 163 nuovi decessi (12.213).

Sono aumentati di altre 56 unità da sabato 18 aprile i contagiati da Covid-19 in provincia di Monza e Brianza (4.098) mentre i positivi in regione sono 66.236 (+855). «La sfida non è ancora vinta» ha detto l’assessore Pietro Foroni durante la consueta conferenza stampa, domenica 19 aprile, dal Palazzo della Regione.

I ricoverati in regione superano le 10mila unità (10.342, +300) mentre calano ancora quelli in terapia intensiva (922, -25) e aumentano i dimessi (42.759, +17), dati, ha detto Foroni: «che confermano il trend positivo». Purtroppo registrati ancora 163 nuovi decessi (ora sono 12.213). Saliti a 264.155 i tamponi effettuati (+8,824). A livello provinciale l’area metropolitana milanese ha registrato altri 279 nuovi contagiati (15.825) dei quali 128 a Milano (6.749).

Ieri, sabato 18, ammontavano a 65.381 i positivi al coronavirus in Regione Lombardia, +1.246 in un giorno .A Monza e in Brianza era stata superata quota 4mila persone positive (4.042): +67 tra venerdì e sabato 8.

Foroni ha inoltre ricordato gli 8 milioni di mascherine distribuite per uso civile, 6,5 milioni delle quali attraverso i comuni, e ha ringraziato per questo la Protezione civile e i sindaci e ha infine annunciato l’imminente consegna a ospedali e strutture sanitarie di 725mila camici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA