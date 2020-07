Coronavirus: i positivi a Monza e Brianza sono 5.784 (+4), i morti in Lombardia ormai 16.675 Rallenta ancora l’evoluzione dell’epidemia in tutta la Regione: a Monza e Brianza +4 casi positivi il 3 luglio. Altre 4 vittime di coronavirus in Lombardia, ormai sono 16.675.

Quattro nuovi contagiati a Monza e Brianza, che diventano così 5.784 totali: è il dato sull’epidemia di Covid-19 diffuso venerdì 3 luglio dalla Regione. In Lombardia con 9.758 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 115 nuovi positivi (di cui 35 a seguito di test sierologici e considerati 34 debolmente positivi).

Le persone guarite o dimesse sono ormai 67.871 (+261 l’ultimo giorno), mentre restano stabili nel corso della giornata i pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali regionali (41) e quelli in altri reparti (241). Sono 4 le vittime del Covid in più, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 16.675.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 24, di cui a Milano città 12

Bergamo: 22

Brescia: 15

Como:2

Cremona: 10

Lecco: 4

Lodi: 4

Mantova: 3

Monza e Brianza: 4

Pavia: 11

Sondrio: 3

Varese: 4

