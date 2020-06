(Foto by Martina Santomone per Areu)

La terapia intensiva del San Gerardo di Monza (Foto by Martina Santomone per Areu)

Coronavirus: i positivi a Monza e Brianza il 31 maggio sono 5.518 (+4), i nuovi decessi in Lombardia 33 L’epidemia ha rallentato il ritmo ma continua: lo dicono i dati dei tamponi positivi raccolti da Regione Lombardia, cresciuti di 4 a Monza e Brianza il 31 maggio. I morti sono 33 in più, cioè 16.112.

Continuano a diminuire le persone che sono attualmente positive in Lombardia, continuano ad aumentare i morti: nel primo caso sono ora 20.996, nel secondo sono altre 33 persone che hanno perso la vita nelle ultime ventiquattro ore. In entrambi i casi sono cifre diramate dalla Regione nella giornata di domenica 31 maggio, e si tratta comunque di un dato tendenziale: sono i dati desunti dalle persone cui viene o è stato effettuato il tampone e non rappresentano quindi la totalità del contagio.

Servono, comunque, per dare il polso dell’epidemia. Palazzo Lombardia ha raccolto i dati di 12.427 tamponi, che hanno dato 210 nuovi casi positivi, ma il totale di quelli attivi è sceso di 813 fino a 20.996. Dall’inizio della pandemia a oggi sono 88.968 i tamponi positivi, mentre il numero di dimessi nell’ultimo giorno è di 990 (in totale 51.860). In terapia intensiva ci sono ancora in Regione 170 persone (-2) e in ospedale per Covid 3.131 pazienti (-176). Il totale delle vittime per nuovo coronavirus indica ora 16.112 lombardi.

I casi per provincia

Milano: 23.076 (+32) di cui a Milano città 9.788 (+13)

Bergamo: 13.366 (+43)

Brescia: 14.768 (+44)

Como: 3.853 (+13)

Cremona: 6.459 (+11)

Lecco: 2.743 (+7)

Lodi: 3.474 (+6)

Mantova: 3.357 (+12)

Monza e Brianza: 5.518 (+4)

Pavia: 5.338 (+10)

Sondrio: 1.463 (+3)

Varese: 3.619 (+25)

© RIPRODUZIONE RISERVATA