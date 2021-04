Coronavirus, i numeri di sabato 3 aprile: oltre 4mila contagi in più in Lombardia, 308 in Brianza. Tasso di positività a 7,1 Ecco il bollettino quotidiano dei contagi in regione: in crescita anche i malati in terapia intensiva, 5 in più, anche se in diminuzione in altri reparti (-43)

Altri 4.132 contagi su 57.954 tamponi effettuati per la Lombardia con il tasso di positività che cresce rispetto a ieri passando da 6,8% a 7,1.Ma sono in crescita anche i malati in terapia intensiva, 5 in più, anche se in diminuzione in altri reparti (-43). Ancora 97 come ieri i decessi ormai arrivati oltre quota 31mila. In provincia di Monza e Brianza 308 positivi in più.

