Coronavirus, i dati lombardi del 22 agosto: oltre 400 nuovi positivi di cui 38 in Brianza Sono stati effettuati poco meno di 30mila campioni, con una percentuale di positività dell’1,3. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, mentre quelli negli altri reparti sono in diminuzione

I nuovi positivi sono 406, su quasi 30mila tamponi. In Brianza sono 38. In generale la percentuale dei contagi è dell1,3 . Nel bollettino lombardo del coronavirus spiccano, purtroppo, altri due morti, ma restano stabili i ricoverati in terapia intensiva, mentre diminuiscono quelli a cui sono prestate cure negli altri reparti Covid.

Ecco i contagi nelle singole province lombarde: Milano 125, Monza-Brianza 38, Varese e Bergamo 37, Mantova 34, Brescia 31, Pavia 20, Cremona 17, Lecco 14, Como 12, Lodi 11, Sondrio 9.

