Coronavirus: i dati lombardi del 17 agosto. In Regione 43 nuovi contagi, 3 nella provincia di Monza. Nessun morto In Lombardia 85 dimessi e guariti in più. Tre province senza contagi ma a Como ce ne sono 10 in più: 9 nove sono ragazzi reduci dalla Croazia

Zero decessi, 85 guariti e dimessi in più, nessun contagio a Cremona, Lecco e Sondrio, 43 in tutta la Lombardia e solo 3 per Monza e Brianza. I dati del 17 agosto in regione fotografano una situazione che sembra meno preoccupante rispetto alla settimana scorsa, quando il numero dei positivi giornalieri era più alto.

Dei 10 casi registrati in provincia di Como, 9 sono riferiti a giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, alcuni dei quali rientrati dalla Croazia.

Ecco i dati di oggi secondo il quotidiano report della Regione.

Tamponi effettuati: 4.174, totale complessivo: 1.417.928

Nuovi casi positivi: 43 (di cui 6 ’debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico)

Guariti/dimessi totale complessivo: 75.248 (+85), di cui 1.321 dimessi e 73.927 guariti

Terapia intensiva: 14 (+1)

Ricoverati non in terapia intensiva: 147 (=)

Decessi, totale complessivo: 16.840 (=)

Ed ecco i nuovi casi per provincia: Milano e Como hanno i dati peggiori

Milano: 10, di cui 3 a Milano città; Bergamo: 6; Brescia: 4; Como: 10; Cremona: 0; Lecco: 0; Lodi: 1; Mantova: 1; Monza e Brianza: 3; Pavia: 1; Sondrio: 0; Varese: 6.

© RIPRODUZIONE RISERVATA