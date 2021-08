Coronavirus, i dati lombardi del 14 agosto: i contagi sono 676, Monza e Brianza a quota 54 Il bollettino quotidiano della situazione Covid 19 in regione parla di una diminuzione dei ricoverati che hanno dovuto ricorrere alla terapia intensiva

Ancora 676 nuovi positivi al Covid in Lombardia. Contagi accertati dopo aver effettuato 39.438 tamponi. Il bollettino del 14 agosto parla anche di 4 decessi e di un aumento dei pazienti in terapia intensiva. Sono arrivati a quota 36, 3 in più di quelli che risultavano ieri. Anche i ricoverati in altri reparti sono cresciuti.

Ecco invece i dati nelle province: Milano 144, Varese 99, Brescia 82, Monza e Brianza 54, Como e Pavia 45, Bergamo 42, Mantova 39, Cremona 36,Sondrio 12, Lodi e Lecco 9.

