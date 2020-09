Coronavirus, i dati di venerdì 25 settembre: +28 positivi in provincia di Monza e Brianza, +277 in Lombardia Altri 28 positivi in provincia, terza per numero dopo Milano e Brescia. Registrati altri due decessi mentre sono calati i ricoveri, anche in terapia intensiva. +152 nella regione i pazienti guariti e dimessi dagli ospedali

Sono stati 28, terza provincia dopo Milano (192) e Varese (31), i nuovi contagi nelle ultime 24 ore in provincia di Monza e Brianza. In Lombardia, a fronte di 20.431 tamponi effettuati, sono 277 i positivi riscontrati per una percentuale pari all’1,3. Dalla Regione segnalano che il totale che oggi scaturisce dalla somma dei casi ‘per singola provincia’ comprende anche l’attribuzione ‘territoriale’ di quelli che ieri i laboratori catalogavano ancora come ‘in fase di verifica’.

I dati di oggi: i tamponi effettuati: 20.431, totale complessivo: 2.032.712; i nuovi casi positivi: 277 (di cui 55 ‘debolmente positivi’ e 8 a seguito di test sierologico); i guariti/dimessi totale complessivo: 79.624 (+152), di cui 1.508 dimessi e 78.116 guariti; in terapia intensiva: 30 (-1); i ricoverati non in terapia intensiva: 300 (-3); i decessi, totale complessivo: 16.937 (+2)

I nuovi casi per provincia: Milano: 192, di cui 104 a Milano città; Bergamo: 14; Brescia: 34; Como: 10; Cremona: 7; Lecco: 1; Lodi: 2; Mantova: 8; Monza e Brianza: 28; Pavia: 23; Sondrio: 2; Varese: 31.

