Coronavirus, i dati di venerdì 24 luglio: 2 nuovi contagi a Monza e in Brianza, nessun decesso in tutta la regione I dati aggiornati delle ultime 24 ore diramati dalla Regione. In tutta la Lombardia i nuovi contagi sono 53 (di cui 19 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologici). Cinque in più i ricoverati non in terapia intensiva.

Sono due in più nelle ultime 24 ore, rispetto a giovedì 23 luglio, i nuovi positivi al coronavirus a Monza e in Brianza. I dati sono stati come sempre divulgati dalla Regione Lombardia. Nel dettaglio, a livello regionale, effettuati altri 9.860 tamponi (totale complessivo: 1.242.775).

I nuovi casi positivi in tutta la regione rispetto a giovedì sono 53 (di cui 19 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologici). I guariti/dimessi sono 235 su un totale complessivo di 72.208 (70.330 guariti e 1.878 dimessi), Diciassette, stabili, i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 17 mentre sono cresciuti di 5 unità e sono attualmente 144 i ricoverati non in terapia intensiva. Nessun decesso.

