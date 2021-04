Coronavirus, i dati di venerdì 23 aprile: 222 nuovi positivi a Monza e Brianza, scendono ancora i ricoveri Diminuiscono i ricoveri per Covid negli ospedali lombardi anche venerdì 23 aprile: a Monza e Brianza i nuovi positivi sono 222.

Il contagio da Sars Cov 2 è ancora in generale diminuzione così come i ricoveri ospedalieri, ma la provincia di Monza rimane tra le più colpite. Lo dicono i dati diffusi dalla Regione Lombardia venerdì 23 aprile: con i risultati di 46.840 tamponi, i nuovi positivi sono 2.304, cioè il 4,9% del totale, 222 dei quali a Monza e Brianza. Nello stesso giorno i guariti o dimessi sono stati 3.545, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 9 in meno (ora 644) e quelli negli altri reparti Covid sono diminuiti di 167 (adesso 4.185). Sono morte altre 57 persone: le vittime lombarde dell’epidemia sono ora 32.569.

I nuovi casi per provincia

Milano: 645 di cui 242 a Milano città

Bergamo: 236

Brescia: 295

Como: 158

Cremona: 70

Lecco: 57

Lodi: 40

Mantova: 115

Monza e Brianza: 222

Pavia: 111

Sondrio: 35

Varese: 267.

© RIPRODUZIONE RISERVATA