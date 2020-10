Coronavirus, i dati di venerdì 2 ottobre: +28 positivi a Monza e Brianza, peggio solo l’area milanese e Varese

Sono 28 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati a Monza e Brianza venerdì 2 ottobre: è la terza provincia per aumenti dopo l’area milanese. In leggera crescita in ricoveri, anche in terapia intensiva.