Coronavirus, i dati di venerdì 19 novembre: salgono i ricoveri, +196 contagi a Monza e Brianza Sono 196 i nuovi contagi da Sars Cov 2 a Monza e Brianza venerdì 19 novembre, oltre un decimo dei casi lombardi: nella stessa giornata salgono i ricoveri in regione e si registrano altri 4 morti.

L’altalena dei nuovi positivi al coronavirus in Lombardia riporta il tasso di contagio sui tamponi all’1,6% nella giornata di venerdì 19 novembre: lo dicono i dati diffusi dalla Regione che, a fronte di 105.057 test, ha registrato 1.735 contagi, dei quali 196 - più del 10% - a Monza e Brianza.

Nella stessa giornata ancora in rialzo i numeri dei ricoveri lombardi: +1 paziente in terapia intensiva (e ora sono 57) ma soprattutto +39 negli altri reparti Covid, che porta il totale a 623. Ci sono anche altre 4 vittime per le conseguenze del Sars Cov 2: ormai le vittime da inizio pandemia, in Lombardia, sono 34.273.

I nuovi casi per provincia

Milano: 633 di cui 256 a Milano città

Bergamo: 92

Brescia: 178

Como: 85

Cremona: 58

Lecco: 35

Lodi: 31

Mantova: 65

Monza e Brianza: 196

Pavia: 52

Sondrio: 9

Varese: 239

