Coronavirus, i dati di venerdì 15 maggio: crescono ancora i morti, 115 in 24 ore

Tornano a crescere i morti per Coronavirus. Secondo i dati diffusi nel tardo pomeriggio di venerdì 15 maggio, in sole 24 ore in Regione sono morte 115 persone. Addirittura peggio del giorno precedente quando il dato relativo ai decessi è ritornato a essere a tre cifre, attestandosi a quota 111. Con 12.162 tamponi fatti,i casi positivi registrati sono stati 229, quasi 300 in meno rispetto al giorno precedente. Un dato, questo, molto buono. Come lo è anche quello dei guariti dove si è avuto un vero e proprio boom di casi: per 3.808 persone hanno sconfitto il virus (giovedì erano state 653). Diminuisce ancora la pressione sulle terapie intensive: ora sono 276 le persone ricoverate, in 21 hanno lasciato i reparti. E anche le persone ricoverate ma non in terapia intensiva diminuiscono: ora sono 4.705 (-113 unità).



I dati per Provincia in Region



Per quanto riguarda i dati provinciali:

Milano: 21.966 (+66) di cui 9.281 (+30) a Milano città;

Bergamo: 12.371 (+24);

Brescia: 14.008 (+60);

Como: 3.612 (+14);

Cremona: 6.303 (+18);

Lecco: 2.616 (+17);

Lodi: 3.325 (+12);

Mantova: 3.281 (+6);

Monza e Brianza: 5.219 (+37);

Pavia: 4.919 (+23);

Sondrio: 1.339 (+1);

Varese: 3.335 (+13);

