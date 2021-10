Coronavirus, i dati di sabato 9 ottobre: +17 positivi a Monza e Brianza Sono 17 i nuovi positivi al coronavirus scoperti in Provincia di Monza e Brianza nelle ultime 24 ore secondo i dati diffusi nel bollettino di oggi del ministero della Salute e della protezione civile.

Sono 284 i nuovi positivi (ieri 293) al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 65.113 tamponi effettuati, su un totale di 15.496.373 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino di oggi del ministero della Salute e della protezione civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 decessi (ieri 3), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 34.083. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 339 (+5) di cui 57 in terapia intensiva (-3), mentre in isolamento domiciliare ci sono 8.578 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 843.472 (+256).

Gli attualmente positivi in totale sono 8.974 (+23). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 94, Brescia 39, Varese 34, Monza e Brianza 17, Como 5, Bergamo 27, Pavia 17, Mantova 6, Cremona 10, Lecco 5, Lodi 6, Sondrio 4.

