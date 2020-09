Coronavirus, i dati di sabato 5 settembre: +23 a Monza e Brianza, +388 in Lombardia Sono 23 i nuovi tamponi positivi al coronavirus a Monza e Brianza secondo i dati diffusi da Regione Lombardia il 5 settembre: in tutta la Regione +388, +134 i guariti o dimessi.

Altri 23 persone positive al coronavirus in un giorno a Monza e Brianza, dicono i dati della Regione Lombardia. I numeri diffusi il 5 settembre dal Pirellone dicono anche che continuano a crescere a guariti e i dimessi. In Regione sono arrivati i dati di 23.409 tamponi effettuati e sono 388, in Lombardia, i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,65%.

Il totale di guariti e dimessi dall’inizio dell’epidemia è di 76.708 (+134), mentre sempre a livello lombardo restano 23 persone in terapia intensiva (-3 in un giorno) e i ricoverati non in terapia intensiva sono 245 (+1). Una nuova vittima di Covid, che porta il totale a 16.877.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 184, di cui 112 a Milano città

Bergamo: 28

Brescia: 36

Como: 15

Cremona: 11

Lecco: 7

Lodi: 2

Mantova: 29

Monza e Brianza: 23

Pavia: 6

Sondrio: 0

Varese: 21

