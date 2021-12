Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus, i dati di sabato 4 dicembre: +301 contagi, sono triplicati in una settimana Da 106 contagi di lunedì ai 301 di sabato 4 dicembre: sono triplicati i casi quotidiani di contagio da Sars Cov2 a Monza e Brianza. In Lombardia altri 19 morti, aumentano i ricoveri.

Sono stati 106 lunedì, 225 martedì, quindi mercoledì 237, poi giovedì 247, venerdì 299 e quindi sabato 4 dicembre 307, rompendo un’ulteriore soglia: è una crescita costante quella dei nuovi contagi da Sars Cov 2 nel territorio di Monza e Brianza, negli ultimi giorni.

Una quota consistente del 2.990 registrati su tutto il territorio regionale sulla scorta di 137.002 tamponi totali in 24 ore, con un tasso di positività del 2,1% (sostanzialmente stabile rispetto al 2,2% del giorno prima). Aumentano così i ricoveri lombardi in terapia intensiva (121, +7 nei confronti di venerdì) e negli altri reparti Covid (924 totali, +12 in un giorno). Ci sono anche altri 19 morti, che portano il totale a 34.447.

I nuovi casi per provincia : Milano 1.016, Bergamo 132, Brescia 317, Como 205, Cremona 115, Lecco 77, Lodi 53, Mantova 119, Monza e Brianza 307 , Pavia 165, Sondrio 39 e Varese 331.

