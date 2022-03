Coronavirus, i dati di sabato 26 marzo: +764 contagi a Monza e Brianza, leggera flessione dei ricoveri lombardi In leggero calo i ricoveri complessivi per Covid negli ospedali della Lombardia sabato 26 marzo: resta però alto il tasso di contagio, al 12,4% dei test, con 764 nuovi positivi a Monza e Brianza.

Sono 764 i nuovi contagi da Sars-Cov2 registrati a Monza e Brianza nella giornata di sabato 26 marzo. Un numero leggermente inferiore ai giorni precedenti ma non in termini di percentuale di infezione, dal momento che si tratta ancora del 12,4% del totale dei test effettuato, a livello lombardo: in regione infatti sono stati fatti 68.574 tamponi e i positivi sono stati 8.532. Il giorno predecente la percentuale è stata del 12,5%. Sono però scesi i ricoveri, complessivamente: a fronte di 2 persone in più in terapia intensiva negli ospedali lombardi (ora 45) ci sono 49 persone in meno negli altri reparti (ora 915). Sono morti altri 13 pazienti, portando il totale da inizio pandemia a 39.175.

I dati per provincia: Milano + 2790 (ieri +2.940), Bergamo + 549 (ieri +510) , Brescia + 1042 (ieri +1.086), Como + 406 (ieri +535), Cremona + 288 (ieri +246), Lecco + 346 (ieri +271), Lodi +88 (ieri +135) , Mantova +430 (ieri +409), Monza e Brianza + 764 (ieri +820), Pavia + 469 (ieri +431), Sondrio +125 (ieri +121), Varese + 924 (ieri +848).

