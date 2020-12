Coronavirus, i dati di sabato 26 dicembre: diminuiscono i ricoverati ma aumenta il tasso di positività, in Lombardia è al 10,4% In Lombardia diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-9, ora sono 513) e nei reparti (-137, in totale sono 3.839). A fronte di 15.337 tamponi effettuati, sono 1.606 i nuovi positivi con il tasso di positività ancora in crescita al 10,4% (ieri 9,4%).

Sono 1.606 (di cui 66 debolmente positivi) i nuovi casi di Covid nelle ultime ore su 15.337 tamponi: Regione Lombardia anche nel tardo pomeriggio di Santo Stefano ha fornito i dati giornalieri sull’andamento dell’epidemia nel territorio regionale. Continua a crescere il tasso di positività: oggi si attesta al 10,4% (ieri 9,4%). In 24 ore i guariti/dimessi sono aumentati di 658 unità, portando il totale complessivo a 387.049. Continuano a calare i pazienti ricoverati in terapia intensiva: -9, ora sono 513 quelli ricoverati; calano anche i ricoverati non in terapia intensiva: sono 3.839, -137 rispetto al giorno di Natale. Sono invece 36 le persone decedute nel corso delle ultime 24 ore.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 499 di cui 313 a Milano città; Bergamo: 97;

Brescia: 131;

Como: 125;

Cremona: 26;

Lecco: 68;

Lodi: 11;

Mantova: 96;

Monza e Brianza: 141;

Pavia: 30;

Sondrio: 10;

Varese: 341.

Come detto, i dati relativi alle persone contagiate sono in peggioramento. Secondo i dati forniti dalla Regione il giorno di Natale, a fronte di 27.942 tamponi effettuati erano 2.628 i nuovi contagi, con il tasso di positività ancora in crescita al 9,4% (alla Vigilia era invece attestato all’8,2%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA