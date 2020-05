Coronavirus: i dati di sabato 16 maggio, Monza e Brianza arrivano a 5.265 contagi ufficiali (+46) Ancora in crescita ma stabile il numero di contagi da nuovo coronavirus riconosciuti per tampone sul territorio di Monza e Brianza: il 16 maggio sono 5.265 (+46).

Su 14.145 nuovi tamponi realizzati sono 399 i nuovi casi postivi al Covid-19 in Lombardia: di questi, 46 nell’area di Monza e Brianza. I dati di sabato 16 maggio seguono l’andamento tendenziale degli ultimi giorni, ridotto nell’aumento ma comunque ancora in crescita più o meno ovunque. Il totale dei positivi in Lombardia è 84.518, oltre mille in più in tre giorni. Le persone dimesse dagli ospedali sono ora 34.219 (+402), così come calano le persone in terapia intensiva, 268 (-8), e gli altri ricoverati per il nuovo coronavirus, 4.521 (-184). Nelle ultime ventiquattr’ore Regione Lombardia riferisce di 39 decessi, un dato anomalo rispetto ai giorni precedenti, quando ne erano stati registrati 115 e 111: il totale ora è di 15.450 vittime solo in Lombardia.

I casi per provincia

Milano: 22.041 (+75) di cui 9.315 (+34) a Milano città; ieri 21.966 (+66) e l’altro ieri 21.900 (+169)

Bergamo: 12.397 (+26), ieri 12.371 (+24) e l’altro ieri 12.347 (+29)

Brescia: 14.091 (+83), ieri 14.008 (+60) e l’altro ieri 13.948 (+106)

Como: 3.625 (+13), ieri 3.612 (+14) e l’altro ieri 3.598 (+42)

Cremona: 6.313 (+10), ieri 6.303 (+18) e l’altro ieri 6.285 (+12)

Lecco: 2.634 (+18), ieri 2.616 (+17) e l’altro ieri 2.599 (+16)

Lodi: 3.341 (+16), ieri: 3.325 (+12) e l’altro ieri 3.313 (+12)

Mantova: 3.282 (+1), ieri 3.281 (+6) l’altro ieri: 3.275 (+9)

Monza e Brianza: 5.265 (+46), ieri 5.219 (+37) e l’altro ieri 5.182 (+41)

Pavia: 4.944 (+25), ieri 4.919 (+23) e l’altro ieri 4.896 (+47)

Sondrio: 1.363 (+24), ieri 1.339 (+1) e l’altro ieri 1.338 (+17)

Varese: 3.376 (+41), ieri 3.335 (+13) e l’altro ieri 3.322 (+20)

