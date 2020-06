Coronavirus, i dati di sabato 13 giugno: +13 a Monza e Brianza, altri 23 morti in Lombardia In leggero aumento il rapporto tra tamponi e casi positivi in Lombardia, dove il contagio non si arresta: in Brianza 5.640 casi (+13 in un giorno), i morti in Regione sono ormai 16.428.

Non si ferma l’epidemia di Covid-19 in Lombardia: il rapporto tra tamponi e casi positivi nella giornata di sabato 13 giugno è peggiore di quella di venerdì 12, con un minore numero di test effettuati (9.474). I nuovi positivi sono 210, il 2,2% del totale esaminato. Cala in ogni caso il numero complessivo di persone con contagio attivo, scese a 16.785 (-239), che porta il totale dall’inizio della pandemia a 91.414. Come sempre, si tratta di un dato tendenziale e non assoluto, perché figlio dei tamponi realizzati.

Altri dati: nelle ultime 24 ore sono guarite o sono state dimesse dagli ospedali altre 426 persone (ormai 58.201) mentre i ricoverati in terapia intensiva (nei giorni scorsi erano stati registrati anche degli aumenti) scendono di uno, a 96 persone. I pazienti non in terapia intensiva ma ospedalizzati sono 2.252 (-105). Sono morte altre 23 persone: il totale è di 16.428 lombardi ufficialmente vittime di Covid-19.

I dati di sabato 13 giugno

I casi per provincia

Milano 23.766 (+97) di cui 10.112 (+38) a Milano città

Brescia 15.238 (+21)

Bergamo 13.766 (+22)

Cremona 6.546 (+15)

Monza e Brianza 5.640 (+13)

Pavia 5.472 (+16)

Como 3.976 (+6)

Varese 3.755 (+5)

Lodi 3.534 (+1)

Mantova 3.402 (+3)

Lecco 2.782 (+4)

Sondrio 1.517 (+1)



