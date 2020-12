Coronavirus, i dati di sabato 12 dicembre: calano ancora i pazienti ricoverati in Lombardia Regione Lombardia ha diffuso, nel pomeriggio di sabato 12 dicembre, i dati quotidiani relativi alla diffusione di Coronavirus in Regione.

Continuano a diminuire i ricoverati in Lombardia sia terapia intensiva (-16, 717 in totale) sia negli altri reparti (-128, 5.289 in totale). Con 29.153 tamponi effettuati, sono 2.736 i nuovi positivi (di cui 259 debolmente positivi), con il rapporto al 9,3% in leggera crescita rispetto a ieri (8.9%). I decessi sono 85, per un totale di 23.666 morti in Regione dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, nella Città metropolitana di Milano sono 854 i nuovi casi, di cui 393 a Milano città, 493 a Brescia, 242 a Pavia, 202 a Como, 195 a Mantova, 174 a Bergamo. A Monza e Brianza ild ato is è attestato a 103 nuove infezioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA