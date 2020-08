Coronavirus, i dati di sabato 1 agosto: cinque nuovi contagi a Monza e in Brianza Nuovi positivi in lieve salita nelle ultime 24 ore in provincia, +55 in Lombardia e un decesso. Segno più per le terapie intensive. Sono stati 295, in calo, i nuovi contagi in tutta la Penisola, con cinque decessi.

Cinque nuovi contagi da coronavirus in provincia di Monza e Brianza nelle ultime 24 ore, in crescita rispetto ai +2 di venerdì 31 luglio, mentre in Italia i “nuovi malati” sono stati 295, in calo. Cinque i decessi nella Penisola.

I dati ufficiali di sabato 1 agosto relativi alla Lombardia, diramati dalla Regione, vedono 55 nuovi positivi, dei quali 9 debolmente e 13 scoperti a seguito di test sierologico. 110 i pazienti guariti/dimessi (complessivamente 73.512 dall’inizio dell’emergenza), nove i malati in terapia intensiva (due in più di venerdì), dieci in più i ricoverati non in terapia intensiva. 8.419 i tamponi effettuati (totale complessivo: 1.308.507). Nelle ultime 24 ore è avvenuto un decesso (totale 16.807).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 17 di cui 9 a Milano città

Bergamo: 11

Brescia: 11

Como: 1

Cremona: 1

Lecco: 0

Lodi: 1

Mantova: 2

Monza e Brianza: 5

Pavia: 2

Sondrio: 1

Varese: 3

