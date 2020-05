Coronavirus, i dati di Regione Lombardia di sabato 9 maggio Sono 502 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia nelle ultime 24, rispetto ai 609 di ieri, per un totale di 81.225. I decessi sono 85 contro i 94 del giorno precedente. In Provincia di Monza e Brianza ci sono 31 casi in più.

Sono 502 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia nelle ultime 24, rispetto ai 609 di ieri, per un totale di 81.225. I decessi sono 85 contro i 94 del giorno precedente. Lo ha comunicato nel pomeriggio di sabato 9 il quotidiano aggiornamento di Palazzo Lombardia sull’emergenza Coronavirus, che registra quindi un lieve calo sia nei nuovi contagiati, sia nel numero dei morti. Prosegue anche la diminuzione dei ricoverati in terapia intensiva: 330 (-70) e dei ricoverati in altri reparti: 5.535 (-167). In totale i tamponi effettuati sono ad oggi in Lombardia sono: 477.765, di cui 11.478 nelle ultime 24 ore.

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid-19 nella Provincia di Milano sono 178 (per un totale di 21.272), di cui 98 nuovi contagiati a Milano città. Evidenziata quindi una diminuzione dei casi sia in Provincia (ieri erano 201), sia nella città di Milano (ieri erano 101).

Diminuiscono i contagiati di coronavirus nelle province lombarde, in particolare a Brescia, con 46 casi odierni rispetto ai 69 di venerdì, Bergamo, oggi sono 46 mentre ieri erano 49, e Como con 10 casi di oggi rispetto ai 30 del giorno precedente. Calano i casi di Covid-19 anche a Varese, passando dai 75 di ieri ai 16 di oggi. I positivi al coronavirus aumentano invece a Lodi con 42 nuovi casi (ieri erano 18) e a Lecco con 34 casi odierni (ieri erano 29).

Sono 23 nella provincia di Cremona, 31 a Monza Brianza (ieri c’era stato un incremento registrato di 41 casi), 13 a Mantova, 38 a Pavia. Solo 4 casi si registrano nella provincia di Sondrio, dove ieri erano 10.

