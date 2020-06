Coronavirus, i dati di Regione Lombardia di mercoledì 24 giugno: calano i ricoverati Calano i ricoverati, diminuisce il numero delle vittime, si consolida il numero delle persone guarite. Sono questi i dati salienti forniti mercoledì 24 giugno da Regione Lombardia riguardanti l’andamento della diffusione del Coronavirus in Regione.

«I dati di oggi si qualificano per un ulteriore, sensibile calo dei pazienti ricoverati nei reparti di degenza dei nostri ospedali che si attestano a quota 692 (218 in meno di ieri). I pazienti in terapia intensiva sono 48, 3 in meno rispetto all’ultima rilevazione. I nuovi casi positivi sono 88, 17 dei quali sono determinati da positività al test sierologico» L’assessore al Welfare di Regione Lombardia commenta con un pizzico di soddisfazione i numeri relativi al contagio da Coronavirus diramati nella serata di mercoledì 24 giugno da Palazzo Lombardia.

«La nuova catalogazione dei positivi introdotta dal Ministero della Salute, che prevede una distinzione fra i casi identificati a seguito di attività di screening e quelli dovuti a sospetto diagnostico, va proprio nella direzione delle richieste formulate nei giorni scorsi da Regione Lombardia all’Istituto Superiore di Sanità e confortate dalle indicazioni della Comunità scientifica» ha continuato Gallera.

La divisione per Province dei nuovi casi

I tamponi effettuati sono stati 9.099, numero che porta il totale complessivo a 980.820; gli attualmente positivi in Regione sono 12.227 (-667) mentre i nuovi casi positivi sono 88 di cui 17 a seguito di test sierologici (0.97% rapporto con i tamponi giornalieri). I guariti/diemssi sono 758, in terapia intensiva ci sono 48 persone (-3) e i ricoverati non in terapia intensiva scendono di 218 unità, portando il totale a 692. Sette i morti, numero che porta il totale complessivo a 16.586.

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

Milano 24.239 (+29) di cui 10.321 (+17) a Milano città

Bergamo 14.192 (+15)

Brescia 15.519 (+14)

Como 4.070 (+2)

Cremona 6.590 (+3)

Lecco 2.820 (+2)

Lodi 3.565 (+6)

Mantova 3.457 (+10)

Monza e Brianza 5.741 (+1)

Pavia 5.549 (+3)

Sondrio 1.569 (=)

Varese 3.877 (=)

e 2.073 in fase di verifica.

