Coronavirus, i dati di mercoledì 18 agosto: 48 nuovi positivi a Monza e Brianza Sono 48 i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore nella Provincia di Monza e Brianza: il dato emerge dal report giornaliero diffuso da Regione Lombardia sull’andamento dell’epidemia di coronavirus.

In Lombardia nessun nuovo ingresso in terapia intensiva (il dato resta fermo a 39 pazienti), diminuiscono i ricoverati nei reparti (-1, sono 319 in totale). A fronte di 41.476 tamponi effettuati, sono 671 i nuovi positivi (1,6%). Sette invece i decessi (che porta il totale a 33.869). I nuovi casi per provincia. Milano: 215 di cui 82 a Milano città; Bergamo: 44; Brescia: 89; Como: 40; Cremona: 37; Lecco: 18; Lodi: 16; Mantova: 33; Monza e Brianza: 48; Pavia: 31; Sondrio: 12; Varese: 48.

